Оккупанты за ночь нанесли 35 ударов по "Азовстали", люди оказались под завалами: есть пострадавшие. Видео

В ночь на 26 апреля российские оккупанты нанесли 35 ударов по "Азовстали" в Мариуполе, где в подвалах скрываются от обстрелов гражданские люди. Они пострадали в результате преступных действий рашистов.

Также произошло возгорание одного из цехов. Об этом сообщили в Telegram отдельного отряда специального назначения "Азов", бойцы которого защищают город.

Военные подчеркнули, что люди находятся под завалами. Бойцы "Азова" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить оттуда гражданских.

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На опубликованных военными кадрах видно, что при обстреле пострадала, в частности, женщина. Она получила ранение в голову и находилась в шоковом состоянии. Также на видео слышен гул сирен.

Напомним: новые спутниковые снимки демонстрируют масштаб разрушений на заводе, расположенном в осажденном Мариуполе. На прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин потребовал прекратить осаду предприятия. Вместо этого политик приказал своим военным блокировать завод так, чтобы муха не пролетела незамеченной.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия в очередной раз доказала свое нежелание придерживаться даже тех обещаний, которые были озвучены официальными говорящими головами. Во вторник, 26 апреля, российские оккупанты нанесли удар из артиллерии по зоне условного выхода из "Азовстали". Это было сделано через несколько минут после того, как через громкоговорители россияне заявили об открытии зеленого коридора