Оккупанты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса в Попасной. Фото

Российские оккупанты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса Михаила Панкова в Попасной на Луганщине. До этого они обстреляли транспорт из гранатомета.

Об очередном преступлении российской армии в Украине сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram. Он отметил, что на месте расстрела эвакуационного транспорта обнаружили один пустой поврежденный автобус со следами крови.

"Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не нашли, связи с водителем не было", – рассказал Гайдай.

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По его словам, в воскресенье, 1 мая, водитель Панков нашелся – рашисты показали его по центральному телеканалу РФ, где заставили сказать, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей.

"Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают", – возмутился Гайдай, высказав понимание, что похищенный мужчина не мог поступить иначе.

Глава Луганщины добавил, что теперь у оккупантов есть школьный автобус, который они могут использовать для провокаций.

"Михаил Панков – обычный учитель истории Врубовской школы ежедневно в течение многих недель помогал попаснянам уехать в безопасность, другим привозил продукты, сам неоднократно попадал под обстрелы, но в этот раз не повезло. Он ежедневно шел на риск ради других", – рассказал Гайдай, отметив, что власти сделают все возможное для освобождения пленного водителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, матери украинского воина, попавшего в плен к российским оккупантам в Мариуполе, рашисты прислали фото его тела. Воин оказался в плену в двадцатых числах апреля.