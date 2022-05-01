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Оккупанты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса в Попасной. Фото

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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В Луганской области оккупанты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса

Российские оккупанты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса Михаила Панкова в Попасной на Луганщине. До этого они обстреляли транспорт из гранатомета.

Об очередном преступлении российской армии в Украине сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram. Он отметил, что на месте расстрела эвакуационного транспорта обнаружили один пустой поврежденный автобус со следами крови.

"Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не нашли, связи с водителем не было", – рассказал Гайдай.

Оккупанты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса
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По его словам, в воскресенье, 1 мая, водитель Панков нашелся – рашисты показали его по центральному телеканалу РФ, где заставили сказать, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей.

Рашисты заставили Панкова сказать, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей.

"Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают", – возмутился Гайдай, высказав понимание, что похищенный мужчина не мог поступить иначе.

Глава Луганщины добавил, что теперь у оккупантов есть школьный автобус, который они могут использовать для провокаций.

"Михаил Панков – обычный учитель истории Врубовской школы ежедневно в течение многих недель помогал попаснянам уехать в безопасность, другим привозил продукты, сам неоднократно попадал под обстрелы, но в этот раз не повезло. Он ежедневно шел на риск ради других", – рассказал Гайдай, отметив, что власти сделают все возможное для освобождения пленного водителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, матери украинского воина, попавшего в плен к российским оккупантам в Мариуполе, рашисты прислали фото его тела. Воин оказался в плену в двадцатых числах апреля.