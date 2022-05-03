Оккупанты взяли в плен голову Чернобаевки, – Верещук

Российские оккупанты взяли в плен главу легендарной Чернобаевки на Херсонщине Игоря Дудара. Также похищен его заместитель Евгений Родионов.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге в Запорожской области. По ее словам, об этом стало известно только 2 мая.

Об исчезновении Родионова в соцсетях сообщила его супруга Инна. По ее словам, сейчас место нахождения мужчины неизвестно.

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"Это неправильно, это незаконно, и мы будем требовать отдать их", – подчеркнула Верещук, отметив, что в плену оккупантов находится уже более десяти городских и сельских голов.

Напомним: поселок Чернобаевка особенно пугает оккупантов, поскольку их используют там как "пушечное мясо", о чем говорилось в перехваченном СБУ телефонном разговоре командира батальона ВС РФ с командиром роты.

Каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевки оккупанты снова свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.

Впервые позиции россиян в Чернобаевке были разгромлены еще 27 февраля. После удара ВСУ оккупанты сгребли остатки сгоревшей техники и поставили на то же место новые вертолеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего насчитывается 17 успешных ударов ВСУ по российским позициям в Чернобаевке. В сети отметили, что над аэродромом произошло воздушное сражение.