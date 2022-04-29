Оккупанты взяли в плен двух британцев, которые пытались помочь матери с детьми

В Запорожской области российские оккупанты взяли в плен двух граждан Великобритании. Это произошло, когда два сотрудника британской гуманитарной организации пытались оказать помощь женщине с детьми.

Российские военные остановили британцев на блокпосту, их дальнейшая судьба не известна. Об этом сообщает издание BBC на странице в Telegram.

О происшествии рассказал соучредитель сети благотворительных организаций, работающих в Украине Доминик Бирн. По его словам, двое британцев пытались помочь матери с двумя детьми уехать из населенного пункта, который перешел под контроль российской армии.

Ожидая помощь от британцев, женщина получила от волонтеров странное сообщение на телефон. После этого в ее дом ворвались российские военные.

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По словам Бирна, военные кричали на женщину, обвиняя ее в "пособничестве британским шпионам". Бирн оповестил о случившемся британских дипломатов, но они пока не делали никаких официальных заявлений.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе военные РФ стали массово похищать людей на блокпостах и прямо на улицах. В связи с этим передвигаться по городу и району в настоящее время опасно.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала войны в Украине российские оккупанты в Запорожской области похитили по меньшей мере 155 человек. Из них 86 уже освобождены, 69 остаются в плену.