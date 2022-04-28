Оккупанты вывезли в Россию более 30 тысяч мариупольцев, – Кириленко

Российские фашисты принудительно депортировали в Россию более 30 тысяч мариупольцев. Перед этим оккупанты в "лучших" традициях немецких нацистов прогоняют украинцев через фильтрационные лагеря.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко во время брифинга в Медиацентре "Украина". Он отметил, что захватчики отбирают у мариупольцев украинские документы, а вместо них выдают свои справки.

По словам Кириленко, поскольку российские фашисты не получают поддержки у украинского населения, они обманом депортируют людей в Россию. Под предлогом эвакуации на подконтрольные Украине территории оккупанты вывозят мариупольцев в так называемые фильтрационные лагеря, расположенные неподалеку вдоль побережья Азовского моря.

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Далее по образцу немецких концлагерей российские фашисты разделяют людей на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям, после чего забирают у них документы, удостоверяющие их украинское гражданство. Вместо них выдают мариупольцам разработанные по собственным образцам справки.

Лишив украинцев таким образом документов и прав, оккупанты вывозят их на территорию так называемой "ДНР", или же в Россию.

По словам Кириленко, сегодня на подконтрольной Украине части Донбасса остаются 370 тысяч человек. Это без учета жителей Мариуполя. До 24 февраля этого года в области постоянно проживало 1 млн. 670 тысяч украинцев.

Павел Кириленко подчеркнул, что местные власти настойчиво просят жителей области эвакуироваться.

"Люди думают, что они могут удержаться от неприятностей, что с ними ничего плохого не произойдет. Однако мы продолжаем работать над тем, чтобы вывезти как можно больше жителей. Вся координация между местными властями и Вооруженными Силами Украины потом будет сосредоточена на защите области", – сказал Павел Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин держит заложников в Мариуполе, нарушая все возможные нормы и игнорирует все призывы цивилизованного мира дать гуманитарный коридор. Вице-президент Красного Креста Украины Павел Розенко объяснил, почему Россия не дает возможности эвакуировать население.