Оккупанты вывезли из Мариуполя в Россию 31 тысячу жителей, – мэр

Оккупанты принудительно вывезли из Мариуполя минимум 31 тысячу украинских граждан. Сейчас депортированные люди находятся в России или "ДНР".

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телепроект FREEДОМ, передает канал горсовета в Telegram. По его словам, мирных жителей направляют в фильтрационный лагерь, расположенный в Новоазовске (оккупированная часть Донецкой области).

"Люди ждут там неделями. Фильтрация очень жесткая – снимают отпечатки, всю биометрику. Заставляют подписывать разного рода документы. Особенно жестко подходят к муниципальным сотрудникам или людям, которые связанные с госорганами", – рассказал Бойченко.

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По его словам, некоторые люди готовы дать показания, как оккупанты, угрожая им оружием, ночью заставляли покинуть город и уехать в неизвестном направлении. В итоге жителей доставляли в Томск, Тамбов, Астрахань или другие российские города "глубокой нищеты".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Мариуполе показали прямые доказательства зверств российских оккупантов против мирных жителей. Защитники Украины отметили, что эти фотографии должен увидеть весь мир. При этом враги пытаются замести следы своих преступлений.