Оккупанты второй раз за сутки обстреляли позиции украинских пограничников на Черниговщине

Российские оккупанты обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области второй раз за сутки. Оба раза атаке подвергся контрольно-пограничный пункт "Сеньковка" в Городнянском районе.

Об этом "Суспільному" рассказала пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова. "Около часа продолжался обстрел КПП "Сеньковка". Обстрел велся с территории России", – сказала она.

По предварительным данным, пострадавших вследствие обстрела нет. Шеховцева добавила, что оккупанты совершили 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра.

Первая атака врага 15 апреля произошла утром, вторая – в обед, около 11:50 и продлилась до 13:00.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 16 апреля возобновится движение поездов по маршруту Киев – Чернигов. Состав будет отправляться из Чернигова в 07:00, а из Киева – в 15:18.