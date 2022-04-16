Оккупанты второй раз за день обстреляли Харьков: один человек погиб, двое ранены

В субботу, 16 апреля, российские военные нанесли очередной ракетный удар по одному из районов Харькова. В результате преступных действий путинских оккупантов один человек погиб, еще двое ранены.

О трагедии сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире единых новостей. По его словам, раненые находятся в больнице, за их жизнь борются медики (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По его мнению, российская армия намеренно обстреливает город, чтобы посеять хаос и запугать людей.

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"Потому что первые обстрелы были в районе рынка, сегодня суббота, люди пошли покупать продукты, вещи, и в это время произошел обстрел. То есть умышленный геноцид против украинского народа, украинской нации, города Харькова – по-другому квалифицировать действия врага, агрессора, российских войск, нельзя", – сказал Терехов.

Отметим, что согласно сообщениям очевидцев в соцсетях, обстрел произошел в районе Конного рынка. По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты использовали крылатую ракету большой дальности "Калибр". Действиями противника повреждены и разрушены жилые дома, автомобили, рынок и магазины. В целом 16 апреля были обстреляны Слободской и Основянский районы города.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 апреля Харьков также подвергся вражеским обстрелам. В результате бомбардировки 18 человек получили ранения. Еще один человек погиб.