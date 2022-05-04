Оккупанты всю ночь вели обстрелы в районе освобожденных ВСУ сел на Херсонщине

Россияне всю ночь обстреливали села на Херсонщине, которые недавно освободили украинские защитники. Речь идет о населенных пунктах, которые граничат с Криворожским районом Днепропетровской области.

Об этом утром 4 апреля сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram. О пострадавших информации нет.

"На линии соприкосновения враг всю ночь проводил интенсивные обстрелы в районе освобожденных сел Херсонской области", – пишет Вилкул.

По его словам, состоянием на утро ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе полностью контролируемая.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города. Накануне враги нанесли удар по акватории Очакова, а в Херсонской области прогремели взрывы.

Отметим, украинские военные возобновили контроль над четырьмя населенными пунктами на южном направлении. Речь идет о населенных пунктах на границе Николаевщины и Херсонщины.