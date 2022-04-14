Оккупанты всю ночь обстреливали Харьков, обстановка на Донбассе 'накаляется'. Главное о ситуации по регионам

Российские оккупанты продолжают обстрелы мирного населения и инфраструктуры Украины. В Харькове всю ночь продолжались обстрелы. Неспокойно было также в Донецкой и Луганской областях.

Остается тяжелая ситуация и в Мариуполе. В то же время во многих областях Украины ночь прошла относительно спокойно: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, в Киевской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Сумской. Об этом говорится в сводке о ситуации по регионам по состоянию на 8:00 четверга, 14 апреля, имеющегося в распоряжении OBOZREVATEL.

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Харьков: в городе всю ночь продолжались обстрелы, информация о пострадавших устанавливается. За сутки по области – 10 раненых и 4 погибших гражданских. По области – ведутся бои в Изюме.

Луганщина: постоянные минометные обстрелы, системы залпового огня. Горячее всего – в Золотом. Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, эвакуировали 400 человек.

В Донецкой области орки продолжают давить по всей линии фронта: обстрелы Авдеевки, Очеретинской ТГ, Марьинки, Торецкой общины. В сутки – 11 раненых гражданских.

По линии разграничения – разрушения жилых домов и инфраструктуры. За сутки – 34 объекта (в частности, 22 жилых дома).

В Мариуполе ситуация осталась прежней: блокада, обстрелы авиацией и артиллерией. Россияне не выпускают из города людей.

Также за минувшую ночь на территории Херсонщины были слышны взрывы и обстрелы. В частности, в районе Чернобаевки. Утром 14 апреля советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что там были уничтожены склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым).

Кроме того, на территории области продолжаются мародерства орков, обостряется гуманитарный кризис.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции дали прогноз, что российские военные ведут подготовку к широкомасштабному наступлению на востоке Украины, которое начнется в ближайшие 10 дней. Оккупанты намерены захватить Донецкую и Луганскую области или даже продвинуться в Днепр.