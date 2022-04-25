Оккупанты врут мариупольцам, что Украина не хочет их забирать, – мэр

Российские оккупанты активно ведут информационную войну в Мариуполе. Они пытаются создать впечатление, будто Украина "забыла" о жителях города и не пытается их эвакуировать.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире канала "Рада". Он напомнил, что несколько дней подряд власти Украины пытаются организовать эвакуацию, однако РФ срывает ее.

Так, оккупанты намеренно объявляют об эвакуации в нескольких локациях Мариуполя. Из одной якобы планируется эвакуация в Украину, из другой – в РФ или ОРДЛО.

Затем автобусы приезжают только в одну, после чего россияне рассказывают, что "Украина не приезжает" за жителями города и им якобы следует ехать в РФ.

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Кроме того, по словам Бойченко, более 40 тысяч человек прошли через фильтрационные центры врага, где их пытают и издеваются над ними. Оттуда людей отправили в РФ или ОРДЛО.

Бойченко добавил, что он, а также президент Украины Владимир Зеленский, вице-премьер Ирина Верещук и руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко делают все, чтобы люди вернулись живыми.

"Мы с первого дня войны боремся за жизнь наших жителей. Ждем их дома на подконтрольной части нашего государства", – заверил мэр Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы создать "картинку" улучшений в Мариуполе, оккупанты решили расселить жителей города в уцелевших домах. Они пытаются вернуть в город даже тех, кто бежал от российских ракет в более безопасные города Украины.