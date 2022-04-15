Оккупанты впервые после отвода войск обстреляли Сумщину из тяжелого вооружения, - глава ОВА

Российские оккупанты впервые спустя десять дней после вывода войск с севера Украины обстреляли несколько общин в Ахтырском районе Сумской области. Удары были нанесены из тяжелой артиллерии с использованием запрещенных снарядов.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"К сожалению, сегодня (14 апреля, - ред.) российские террористические фашистские войска за последние 10 дней впервые обстреляли территорию Сумской области. Они били по Ахтырскому району. Это Великописаревская община, это село Поповка", - говорится в обращении чиновника.

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В результате обстрелов были повреждены частные дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля власти заявили, что Сумская область полностью освобождена от российских оккупантов. В то же время отмечалось, что регион еще не безопасен и спасатели проводят разминирование территорий.

Добавим, ранее глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что ВСУ готовятся к "горячему приему" врага, если он решит вернуться. При этом, по словам чиновника, для большей безопасности региона на границе с Россией Сумщине необходима стена.