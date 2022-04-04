Оккупанты восемь часов подряд обстреливают Горское на Луганщине, задействовали авиацию

Российские оккупанты более восьми часов подряд обстреливают город Горское в Луганской области. При этом враг применяет для бомбежки населенного пункта авиацию.

Из-за массированных обстрелов жители общины не смогли эвакуироваться. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, обстрелы не утихают с ночи на всей территории Горской общины. Российские самолеты трижды за ночь бомбили Горское и Золотое. Также враг вел обстрелы населенного пункта Попасная.

Гайдай подчеркнул, что несмотря на обстрелы оккупантов, власти делают все возможное, чтобы эвакуировать мирных жителей из горячих точек.

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"Обстрелы из тяжелого вооружения не утихают с 01:20 до сих пор по всей территории Горской общины. Трижды за ночь залетали по два самолета. Дважды нанесены удары по Горному и Золотому, еще раз – по Попасной. Однако эвакуация продолжается", – отметил Гайдай.

Напомним, утром 1 апреля российские оккупанты обстреляли из "Градов" город Горское Луганской области. В результате бомбардировки была ранена женщина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские военные жестоко обстреляли Луганскую область, есть жертвы. Местные жители остались без света и воды.

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