Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Славянска, удары по Мариуполю не прекращаются – Генштаб

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские силы на Донбассе. Захватчики в течение дня вели штурмовые действия в направлении Славянска.

Не прекращаются также удары врага по Мариуполю. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В течение дня бои на Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

В частности, враг пытался штурмовать город Славянск, а также закрепился в населенном пункте Лозовое. Также закрепляется оккупационная армия в районах Зеленой Долины и Кременной, где противник осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям.

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Для усиления своей группировки РФ переместила сюда отдельные подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

Безуспешными остаются попытки неприятеля закрепиться в Рубежном. Так же не имели успеха штурмовые действия в районе Попасной в направлении Новотошковского. А вот в центре села Степное врагу удалось закрепиться.

Попытки штурма оккупанты предпринимали также на Авдеевском и Кураховском направлениях, однако они оказались безуспешными.

В течение суток оккупанты наносили авиационных ударов по Мариуполю и блокировали защитников города в районе "Азовстали".

Горячо было на Запорожском направлении. Там оккупанты штурмовали Зеленое Поле, однако украинские воины отбили атаки. На этом участке захватчики усилили свои войска подразделениями 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. При этом батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и была отведена.

На Южнобужском направлении под Александровкой оккупанты осуществляют оборону занятых позиций, проводят разведку и готовятся к штурму, чтобы выйти на админграницы Херсонской области.

"По имеющейся информации, личный состав отдельной группы российских войск в так называемой "приднестровско-молдавской республике" несет службу в повседневном режиме. В то же время остается вероятность использования территории непризнанной республики для агрессии против Украины", - уточнили в Генштабе.

На Изюмском направлении, где накануне враг понес значительные потери, оккупанты проводят воздушную разведку и пытаются определить направления для наступления. Попробовали рашисты также наступать в районе населенных пунктов Своды и Дибровное, однако эти попытки завершились провалом.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий не наблюдалось. На территории Беларуси, в приграничных районах Гомельской области, россияне развертывают новые системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

"В районах населенных пунктах Климовка и Дымамерки развернуты посты постановки радиопомех подразделениями из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования вооруженных сил республики Беларусь. Кроме того, противник провел учения очередных сил и средств противовоздушной обороны", - отметили в ГШ ВСУ.

На Сиверском направлении границу усиленно охраняют российские ФСБшники в Брянской и Курской областях. Силы противника перегруппировываются.

На Слобожанском направлении подразделения 6 общевойсковой армии, балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать и обстреливать Харьков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к утру 22 апреля потери оккупантов в живой силе составили 21,2 тыс. человек.