Оккупанты ведут огонь по трассе Лисичанск-Бахмут: эвакуация невозможна уже третий день

Трасса Лисичанск-Бахмут, которой осуществлялась эвакуация из Луганщины, из-за вражеских обстрелов стала опасной для передвижения. Ею уже третьи сутки невозможно вывозить людей из зоны боевых действий.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что вдоль трассы до самого Лисичанска валяются разорванные осколками колеса и побитый минами и снарядами автотранспорт, а зеленые поля по обе стороны автодороги усеяны воронками от разрывов боеприпасов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Трасса под обстрелами примерно с позавчерашнего дня", – говорят украинские военные.

В Лисичанске уже почти не осталось гражданских жителей. Оставшиеся преимущественно прячутся по погребам и подвалам. Лисичанский нефтеперерабатывающий завод дымит сутки подряд через прилеты.

Отмечается, что и город Бахмут в Донецкой области, куда прежде вывозили людей из прифронтовых районов Луганщины, россияне с каждым днем все чаще обстреливают с воздуха крылатыми ракетами. Кроме этого, четко с востока – из оккупированных районов соседней Луганщины, бьет наземная вражеская артиллерия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты ведут массированные обстрелы Лисичанска в Луганской области. В результате вражеского огня в населенном пункте было полностью уничтожено 13 жилых домов.

В частности, в Лисичанске россияне уничтожили гимназию, входящую в топ-100 лучших школ Украины. Здание было построено еще в конце XIX века, оно считалось одним из объектов бельгийского архитектурного наследия региона.

В воскресенье, 8 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Лисичанский НПЗ. Из-за попадания вражеских снарядов загорелись производственные мощности.

В соседнем Северодонецке Луганской области ситуация не лучше. Там российские оккупанты разрушили почти все жилые дома. 70% из них повреждены, а 30% вообще непригодны для жизни.