Оккупанты в Украине 'маскировали' мины и гранаты под обычные вещи: в ГСЧС показали фото и видео смертельных 'ловушек'

Агрессоры, которых украинские защитники постепенно выбивают из ранее оккупированных населенных пунктов, оставляют после себя не только разруху и убитых мирных людей, но и смертельно опасные сюрпризы. У дороги пиротехники ГСЧС обнаружили мину, дальность поражения которой достигает 90 метров.

О страшных находках рассказали спасатели ГСЧС Украины. Они также опубликовали фото и видео с разминированием смертельной ловушки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В ГСЧС в очередной раз напомнили, что возвращаться в собственные дома в населенных пунктах, которые были освобождены от оккупантов, пока слишком рано.

Видео дня

"Вот почему мы советуем не спешить возвращаться в собственные дома и не трогать неизвестные вещи и предметы", – прокомментировали находки спасатели.

На опубликованных фото показаны спрятанные или установленные на растяжках противопехотные гранаты, с дистанцией поражения до 200 метров.

На видео же спасатели показали работу пиротехника ГСЧС, разминировавшего противопехотную мину МОН-90, которую враг замаскировал под обычную хозяйственную сумку. Ее дальность поражения достигает 90 метров.

В ГСЧС традиционно призывали украинцев не трогать подозрительные предметы и в случае их находки сообщать по телефонам 101 или 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник полиции Киевской области Андрей Небитов ранее также предупредил, что бежавшие из Киевской области оккупанты заминировали автомобили и квартиры мирных жителей. Также враг оставил растяжки в лесополосе.