Оккупанты в третий раз отчитались о захвате Рубежного: Гайдай опроверг ложь врага

Российское Министерство обороны в третий раз заявило об "освобождении" города Рубежное. Глава Луганской области Сергей Гайдай назвал эту информацию фейком. Он также добавил, что оккупанты пытались закрепиться в двух частях города, но безуспешно.

Соответствующую информацию чиновник опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, вчера иностранные журналисты посетили южный район Рубежного и убедились во лжи РФ.

"В третий раз с начала войны: Минобороны РФ опять сообщило об "освобождении" Рубежного. Заявление снова фейк", – написал Гайдай.

По данным Генштаба, на 56-й день война враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях города, однако потерпел поражение.

Видео дня

"Это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного, исходя из российских лживых сводок. Впервые этот населенный пункт перешел под контроль захватчиков 1 марта. Затем 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ. Однако 20 марта мы эту информацию опровергли", – напомнил Гайдай.

Глава области также назвал Россию страной-фейкой и предположил, что в скором времени оккупанты снова "победно освободят" Рубежное.

Напомним, ранее Гайдай в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться. По его словам, в скором времени может наступить день, когда власти и волонтеры не смогут доставлять мирным жителям лекарства и еду. Он также отметил, что оккупанты отказались вводить "режим тишины", поэтому несколько дней эвакуация проходит без гуманитарных коридоров и под несмолкаемым огнем российской армии.