Оккупанты в Мелитополе ведут себя как НКВД: мэр рассказал о ситуации

Мелитополь Запорожской области полностью заблокирован оккупантами, блокпосты начали появляться даже в центре города. Оккупанты ведут себя как НКВД – в худших традициях советского террора, захватывая чужое имущество.

Об этом в эфире онлайн телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, российские оккупанты откровенно издеваются над жителями города, оказавшимися в их плену.

Федоров отметил, что враг ведет себя так, будто в городе работает Народный комиссариат внутренних дел СССР.

"Они ведут себя как НКВД. В квартиры украинцев, которым удалось уехать, поселяют своих солдат и вообще непонятно кого", – отметил Федоров.

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Выезд из города фактически заблокирован, покинуть его границы невозможно ни централизованно, ни на частном транспорте, поскольку просто никого не выпускают. Блокпосты на дорогах, по словам главы города, появились не только на выездах, но и в центре. Там проводят проверку транспорта и людей.

На линии разграничения оккупанты также устроили блокпосты и почти никому не разрешают проезжать. По словам Федорова, украинцам приходится жить в автомобилях днями. По состоянию на 10 мая очередь на выезд уже составила более 500 автомобилей.

Также Федоров предупредил, что из-за действий оккупантов городу грозит голод. Враг забирает зерно из элеваторов и фермерских хозяйств.

"Рашисты ведут себя полностью как в советское время", – сказал он.

В комментарии "Радио Свобода" Федоров также рассказывал, что в городе есть проблемы с продуктами.

"Жители сталкиваются с дефицитом продуктов по приемлемым ценам, те продукты, которые есть – по совсем не приемлемым ценам", – сказал глава города.

Он также отметил, что большой проблемой является и тотальная безработица, "которая на оккупированной территории превышает 80%".

Отметим, что за время оккупации из города смогли уехать около 60% его жителей. Те же, кто остался, страдают от произвола оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российские оккупанты и коллаборанты похитили в Мелитополе коллекцию скифского золота. Оно хранилось в краеведческом музее города.