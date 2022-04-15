Оккупанты в Мариуполе проводят эксгумацию тел убитых и не дают похоронить жертв родственникам

В Мариуполе российские оккупанты начали эксгумацию тел убитых ими людей, похороненных во дворах домов. Более того, они запрещают похоронить их.

Об этом в пятницу, 15 апреля сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя, ссылаясь на свидетельства местных жителей. "В каждом дворе (оккупанты. – Ред.) поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам предать земле своих умерших родных или знакомых", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что причины эксгумации и место, куда будут направлены тела, неизвестны.

В то же время там напомнили, что украинская разведка ранее зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, и предположили, что враг попросту пытается замести следы преступлений.

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"Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе. Каждый преступник понесет наказание!", – говорится в сообщении горсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замкомандира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал, что каждый день защитников Мариуполя становится все меньше. В свою очередь командир 36-й бригады морской пехоты призвал украинские власти провести деблокаду Мариуполя военным или политическим путем.