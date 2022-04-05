Оккупанты в ходе наступления на Донбассе хотят взять под контроль Попасную, Рубежное и Мариуполь – Генштаб

Российские оккупанты решили сосредоточить свои усилия на захвате ряда населенных пунктов на Донбассе. Речь идет о Попасной, Рубежном и Мариуполе.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ на утро 5 апреля. В ведомстве подчеркнули, что одной из главных целей противника остается установление контроля над Донецкой и Луганской областями.

Отмечается, что враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины. Цель – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобугском операционных районах.

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Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Северской подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины. Определенные подразделения из состава вышеупомянутых после завершения восстановления боеспособности будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск.

Отмечается движение колон вооружения и военной техники по территории Республики Беларусь в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны . Значительная часть самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил ВС РФ перебазирована с белорусских аэродромов на территорию России.

Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил. Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Российские оккупанты продолжают блокировать Харьков , постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

По направлению на Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. Также, силами в батальонную тактическую группу 1-го танкового полка наступал в направлении на населенный пункт Сулиговка, но безуспешно.

Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец проводит работы по восстановлению моста в городе Изюм .

На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуры .

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасное, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка второй противник проводил штурмовые действия , но успеха не имел.

Российские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по городу Мариуполю.

На Южнобугском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.

Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами . Во вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих ВС РФ участвовать в войне на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны пояснили, что перемещение оккупантов из Украины на территорию Беларуси нужно российскому военному руководству, чтобы провести укрепление и перегруппировку. Поэтому риски нового витка эскалации отрицать нельзя.

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