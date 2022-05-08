Оккупанты в Энергодаре обманом пытаются согнать массовку на 9 мая: у жителей начали отбирать паспорта, - Запорожская ОВА

Планы рашистов провести военный парад на 9 мая, когда в России отмечают свой День победы во Второй мировой, в Киеве с треском провалились. Теперь россияне пытаются выдать временную оккупацию некоторых территорий Украины за "победу" и согнать в таких городах массовку для постановочных роликов.

В Энергодаре захватчики с такой целью отбирают у людей паспорта. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Оккупанты вовсю пытаются провести мероприятия по празднованию 9 мая на занятых россиянами территориях. Для того чтобы реализовать свою цель прибегают к разным нечестным способам", - говорится в сообщении.

В частности, жителям Энергодара, у которых отобрали паспорта, обещают отдать их именно 9 мая - в надежде, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских пропагандистских телеканалов.

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При этом, свой парад рашисты называют акцией "Бессмертный полк", но суть это не меняет.

Кроме того, в части городе перекрыли движение, а также выезды со дворов.

В то же время, в Каменке-Днепровской заставляют местных жителей в понедельник прийти на работу, чтоб принять участие в параде.

Отметим, что в Запорожской области с вечера 8 мая до утра 10 мая вводят долгий комендантский час. Такое решение в целях безопасности приняли военные.

Со своей стороны мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил, что, несмотря на то, что Энергодар находится во временной оккупации и захватчики диктуют жителям города свои условия труда, поведения, пребывания на улицах, следует отказаться от проведения и участия в массовых акциях.

Он подчеркнул, что в ближайшие несколько дней не исключена возможность провокаций и силовых мер, во время которых могут пострадать мирные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска заявил об угрозе ракетных ударов 7-9 мая и попросил жителей уехать на этот период за город.