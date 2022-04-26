Оккупанты устроили 'зачистки' в Мариуполе, мужчин заставляют разбирать завалы за еду

Оккупанты устроили "обыски и зачистки" в Приморском районе Мариуполя, недалеко от въезда в село Мелекино. Они также взламывают все уцелевшие дома, а те, которые используют для собственного расселения, обозначают символом "Z" на воротах.

Остальные жилища россияне грабят. Именно их они планируют использовать для дальнейшего компактного расселения в зоне так называемой "условной безопасности" мариупольцев, сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко 25 апреля.

Кроме того, в районе Морского лицея враг обещает открыть "социальное общежитие". Где оно будет находиться и кого там будут селить, сейчас выясняется.

При этом гуманитарная ситуация в Мариуполе остается тяжелой, сообщил Петр Андрющенко.

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"Несмотря на открытую "баню" и обилие пропаганды о наличии пищи и воды, еды катастрофически не хватает. Более того, оккупанты перешли к позорной практике обеспечения еды мужчин исключительно в случае привлечения к работам", – рассказал заммэра.

Он добавил, что мужчины вынуждены участвовать в разборе завалов и обустройстве братских могил, чтобы не умереть с голоду.

Медицинская помощь в Мариуполе недоступна. Оккупанты анонсировали открытие первой "больницы" в стоматологическом центре в Левобережном районе города, что "наиболее говорит об истинной подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном состоянии других больниц города", отметил Петр Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты РФ делают все, чтобы скрыть следы собственных зверств в Мариуполе. Огромную братскую могилу, где похоронены тысячи горожан, пытаются замаскировать "табличками".