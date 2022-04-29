Оккупанты устроили террор на захваченных территориях и вывозят украинское зерно – Генштаб

На 65-е сутки войны в Украине российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне, наносить огневое поражение по позициям наших защитников и осуществлять ракетно-бомбовые удары по городам. На временно захваченных территориях оккупанты устроили террор мирного населения – они грабят сельчан, вывозя зерно вместе с грузовым транспортом.

В то же время наши воины дают достойный отпор агрессору – накануне они отбили девять атак и поразили 15 воздушных целей противника. Актуальный свод по военной ситуации опубликовал Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи усиления охраны участка государственной границы с Украиной.

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На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено. А на Слобожанском он продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе Харькова и пытается производить огневое поражение подразделений ВСУ по отдельным направлениям.

На Изюмском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия они сосредоточили на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и поражении огнем артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг ведет обстрелы позиций с артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Российские захватчики продолжают блокировку украинских подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".

На временно занятых территориях оккупационная "власть" продолжает проводить меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, оккупанты грабят сельчан. К примеру, из сельхозобщества в городе Камянка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

За предыдущие сутки защитники Украины ликвидировали 15 вражеских воздушных целей. В частности, воины сбили российский самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотников оперативно-тактического уровня.

Также украинские военнослужащие ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары. Только на территории Луганской и Донецкой областей за прошедшие сутки было отбито девять атак противника, уничтожено шесть танков, артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, автомобиль и зенитную установку.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на фронте ситуация сейчас тяжелая, но контролируемая. По его словам, вражеская армия продвигается в глубь наших территорий крайне медленно, оккупанты несут слишком большие потери на войне.