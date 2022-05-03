Оккупанты устроили штурм 'Азовстали', враг пытается прорваться на территорию завода. Все подробности

В стране-агрессоре России снова прибегли к циничной лжи ради оправдания своих зверств. Там начали штурм металлургического комбината "Азовсталь", заявив о якобы нарушении защитниками Мариуполя, скрывающихся на его территории, режима тишины.

Об этом идет речь в заявлении Министерства обороны РФ. Информацию о штурме подтвердил и замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

"Российские военные и армия "ДНР" начали уничтожать огневые позиции "Азова" и ВСУ на "Азовстали", когда те нарушили режим тишины", – заявили в Минобороны РФ.

По словам украинского защитника, враг начал атаку еще ночью, устроив массовые бомбардировки. Около 2-3 часов ночи на территорию завод были сброшены авиабомбы. Погибли две мирных женщины, которые скрывались от врага вместе с защитниками Мариуполя. Также ранения получили около 10 человек. У них зафиксированы переломы рук и ног.

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Сейчас же враг пошел на непосредственный штурм меткомбината, где до сих пор скрываются как военные, так и мирные жители.

Паламар заявил, что оккупанты пытаются прорваться на территорию завода.

Полк "Азов" также опубликовал видео, на котором гражданский мужчина рассказал, что удар был нанесен по той части бомбоубежища, в которой прячутся только мирные люди, в основном "женщины с детьми". После того как бомбардировки утихли, были найдены тела двух женщин, однако мужчина заявил, что под завалами могут быть еще люди.

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