Оккупанты устроили обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области: есть погибшие и раненые. Фото

Оккупационные войска 26 апреля устроили обстрелы по всей линии фронта на Донецком направлении. В настоящее время известно о 2 погибших и по меньшей мере 6 раненых среди гражданского населения региона.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, в результате бомбежек разрушению подверглись школа, больница и жилые дома.

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В частности, напряженной ситуация остается в Авдеевке. Здесь было повреждено несколько многоэтажек, школа, медучреждение. На Марьинском направлении ВСУ отразили атаку противника, однако россияне нанесли удар по Красногоровке, оставив город без электроэнергии. Ремонтные службы сразу после бомбардировки приступили к работе и все удалось восстановить.

Обстреляли оккупанты также Нью-Йорк и Травневое. 2 местных жителя погибли, 6 – получили ранения. "Каждое преступление России на нашей земле фиксируем. Россиянам придется ответить за все!", – подытожил глава ОВА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кремль не сдержал обещание по прекращению штурма "Азовстали" в Мариуполе. Около тысячи гражданских до сих пор не могут покинуть бомбоубежище под заводом.