Оккупанты устроили обстрелы на Николаевщине, на Херсонщине прогремели взрывы. Главное о ситуации по регионам

Российские военные снова атаковали украинские территории с воздуха, ночью 3 апреля сирены звучали в большинстве регионов. Обстрелы разными видами оружия были совершены по Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Донецкой, Луганской облстях.

Об этом говорится в сводке ситуации в регионах по состоянию на 8:00 воскресенья, 3 апреля, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL. В то же время в ряде областей ночь прошла относительно спокойно, если не считать воздушных тревог.

Это Волынь, Закарпатье, Ривненщина, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская, Житомирская, Сумская и Черкасская области.

Видео дня

- Полтавщина: с утра было тихо. К настоящему времени пострадавших в результате вчерашнего обстрела аэродрома в Миргороде нет.

- Одесса: утро было беспокойным. В городе звучала воздушная тревога, и примерно в 6:00 была зафиксирована вражеская ракетная атака. Украинские силы ПВО уничтожили часть ракет. Последствия выясняются

- Харьков: снова ночные обстрелы из артиллерии жилых районов, информация о пострадавших уточняется.

- Харьковская область: бои идут в Изюмском направлении, там проводят эвакуацую людей. В Балаклее, на временно занятой войсками РФ территории, стреляли по больнице. Пострадавших нет, но пациенты и персонал нуждаются в эвакуации.

- Донетчина: ситуация стабильно напряженная. Авдеевка, Марьинка, Красногоровка Торецк, Очеретинская община – обстрелы, многочисленные повреждения жилых домов, прямое попадание в школу и церковь. По Бахмуту россияне выпустили ракеты, в результате чего погиб один гражданский. Мариуполь до сих пор находится в блокаде.

- Луганщина: постоянные обстрелы городов, бои в отдельных кварталах Рубежного и Попасной. В Северодонецке в шести многоэтажках и магазине вспыхнули пожары, в Рубежном – в пяти объектах жилого фонда, в Лисичанске – в двух. За 2 апреля эвакуировать удалось 2700 человек, из них 1800 – из Лисичанска.

- Николаевщина: один из н.п. области обстреляли, информация по разрушениям уточняется. Ночью были воздушные тревоги по всей области. Продолжаются спасательно-поисковые работы после ракетного удара в Николаеве. Возобновляется электро- и газоснабжение в освобожденных населенных пунктах.

- Херсонская область: ситуация остается сложной, на территории и дальше гремят взрывы и обстрелы. Среди погибших есть дети. Из-за убийств гражданского населения прокуратура открыла ряд производств. В селах, где находятся российские солдаты, очень критическая ситуация, уничтожена почти вся социальная инфраструктура.

- Черниговская область: продолжается освобождение от противника. В громадах, территории которых покинули российские оккупанты, областная военная администрация организовывает доставку гуманитарной помощи – продуктов и лекарств. Вечером в субботу, 2 апреля, удалось доставить в город 10 машин скорой помощи, укомплектованных медикаментами. В городе Чернигов обстрелов не было, ночью одна воздушная тревога.

- Киевская область: территория освобождена от орков. Ночью несколько раз звучали сирены, но в целом ситуация контролируемая. Силы обороны продолжают зачистку освобожденных н.п., уже началось разминирование. Очень много мин и ловушек в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы. Север Бучанского и Вышгородского районов – самые опасные места. Там ВСУ продолжают усиленную зачистку. В городах, поселках и селах, откуда ушли оккупанты, продолжается усиленный комендантский час до 6:00 вторника, 5 апреля

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Россия изменила свою военную стратегию в Украине и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей.

Сделать это страна-агрессор попытается к 9 мая, поскольку до "Дня победы" президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать какие-то успехи "спецоперации", заявили в CNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых с оценками американской разведки.

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