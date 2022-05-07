Оккупанты устроили обстрел Золочева на Харьковщине: людей призвали не покидать укрытия

7 мая оккупанты начали артиллерийский обстрел поселка Золочев Харьковской области. Местные власти призывают граждан в течение всего дня не покидать укрытия без крайней необходимости. Это может быть очень опасно.

Об этом сообщили на Telegram-канале "Суспільне Харків" около 10:45. Отмечается, что российские военные не прекращают наносить удары по населенному пункту.

При этом бойцы ВСУ защищают регион. Уже известно о контрнаступлении на Изюмском направлении. К тому же в американском Институте изучения войны считают, что украинские защитники быстро освобождают населенные пункты Харьковщины, вытесняя врага с территории области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ взяла в плен 11 снайперов из так называемой ДНР, которые обстреливали украинские позиции на Слобожанском направлении.