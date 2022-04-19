Оккупанты устроили обстрел прямо из жилых кварталов Донецка. Видео

В ночь с понедельника на вторник, 19 апреля, российские оккупанты начали активно обстреливать позиции украинских военных в Донецкой области. Обстрел войска страны-агрессора вели прямо из жилых районов оккупированного Донецка.

Момент обстрела засняли местные жители. Ролик опубликовали в Telegram-канале "Типичный Донецк" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что россияне установили свою артиллерию в пределах спального района города. На переднем плане можно заметить многоэтажки, в окнах которых горит свет, а сразу позади них расположены позиции захватчиков.

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Только на одном видео, которое попало в сеть, видно, что оккупанты выпустили десятки снарядов.

Отметим, что войска РФ уже который год придерживаются одной и той же тактики: они размещают свои РСЗО, САУ и другое вооружение прямо рядом с домами мирных жителей оккупированных территорий, ведут обстрелы из спальных районов и частного сектора.

Такими действиями россияне целенаправленно вызывают "ответку" по гражданской инфраструктуре, чтобы потом переложить всю вину на ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупационные войска РФ накрыли обстрелами населенные пункты в Донецкой области, применив запрещенные фосфорные снаряды. Вследствие атаки агрессора пострадали люди, в том числе четверо детей.