Оккупанты устроили обстрел на Черниговщине, на Одесчине силы ПВО сбили шесть ракет. Главное о ситуации

Ситуация в Украине по состоянию на 8 утра 9 мая не имеет кардинальных изменений. Идут бои на Донецком, Луганском, Харьковском направлениях. Враг продолжает наносить ракетные удары по мирным городам Украины. К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. ВСУ держит оборону, оккупанты несут потери в технике и живой силе.

В частности, в Одесской области 8 мая произошло несколько ракетных атак с привлечением авиации. Силами ПВО было уничтожено 6 ракет. Однако несколько снарядов все же нанесли ущерб гражданской инфраструктуре области. Так, в Арцизской общине была повреждена электроподстанция, а в самой Одессе – разрушено несколько домов и зон отдыха. Имеются пострадавшие среди мирного населения.

Наносили удары российские войска и по Днепропетровщине. В Зеленодольской общине враг оставил несколько улиц одного из сел без электроснабжения. Травмированных и погибших нет.

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На Черниговщине вчера около пяти вечера оккупанты обстреляли из миномета несколько сел в приграничной Городнянской общине. Ночь прошла относительно спокойно.

В Харьковской области продолжаются бомбардировки со стороны армии РФ. Днем оккупанты несколько раз наносили удары с РСЗО по окраинам областного центра. Больше всего от бомбежек пострадали Богодухов и район. Здесь 4 человека получили ранения, 3 – погибли. Также обстрелы были зафиксированы в Харьковском, Лозовском и Золочевском районах. Здесь в общей сложности известно о 4 пострадавших. Боевые действия продолжаются на Изюмском направлении.

Сложно ситуация остается на Луганщине. Враг обстреливает Северодонецк, Лисичанск, Шипилово. В результате повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения, молитвенный дом. К сожалению, три человека погибли. Среди них – два волонтера из Закарпатья. Еще трое получили ранения.

Бои продолжаются и на Донбассе. Враг ночью нанес удары по Новомихайловке, Авдеевке, Марьинке и Очеретинской общине. По меньшей мере, один человек ранен. В Лиманской и Святогорской общинах ситуация напряженная. Имеются небольшие сдвиги со спасением гражданского населения Мариуполя. За сутки из города удалось эвакуировать 173 человека.

В Сумской области 8 мая около шести вечера оккупанты обстреляли Глуховскую общину. Пострадало самое старое и самое большое еврейское кладбище в Украине.

Во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области коллаборанты при поддержке российских военных готовятся к празднованию 9 мая. Везде развешивают пропагандистские бигборды и сити-лайты, изображают советскую символику и призывы присоединиться к шествию "Бессмертного полка". В областном центре установили сцену. В город с автобусами завозят массовку из Симферополя и Донбасса.

На Николаевщине вчера днем обстреляли Широковскую и Снегиревскую общины. К счастью, снаряды упали за пределами населенных пунктов, так что пострадавших нет. Ночью оккупанты ударили по селу Шевченковскому, загорелась трава.

Без обстрелов ночь прошла во многих регионах Украины: в Волынской, Закарпатской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской областях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 мая оккупанты в очередной раз нанесли удары по Одесщине.