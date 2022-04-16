Оккупанты устроили обстрел Луганщины: под завалами погиб мужчина, есть пострадавшие. Фото

Российские войска накрыли обстрелами Северодонецк, Лисичанск и Кременную Луганской области. Вследствие вражеских атак погиб мужчина, ранения получили три женщины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, раненым женщинам, которых эвакуировали из поврежденного дома, была оказана своевременная медицинская помощь.

Тело погибшего мужчины пожарные нашли под завалами ПТУ в Кременной поздно вечером 15 апреля.

В Северодонецке из-за обстрелов перебит центральный газопровод. На данный момент город остается без воды и газа.

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Российский снаряд попал также в газопровод в Лисичанске, однако с менее серьезными последствиями. В городе также были повреждены жилые дома и одна из пожарных частей.

В Северодонецке пострадали продовольственные и промышленные объекты, в том числе, магазины в старой части города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Луганщине задержали корректировщика огня. 26-летний житель Северодонецка помогал врагу наносить ракетные удары по городу. С его помощью оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи.