Оккупанты устроили новый обстрел Харькова: один человек погиб, шесть ранены

Утром понедельника, 18 апреля, российские оккупанты совершили серию ракетных и артиллерийских обстрелов ряда населенных пунктов восточных, южных и западных областей Украины. Под вражеский удар снова попал Харьков.

Предварительно, там погиб человек, еще шестеро травмировались. Об этом информирует "Суспільне".

Отмечается, что захватчики атаковали район Новых Домов. По данным издания, российские снаряды падали вблизи пункта выдачи гуманитарной помощи в городе.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил, что в результате обстрела, по предварительным данным, один человек погиб, а шестеро ранены.

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В то же время в областном Департаменте гражданской защиты харьковчан призвали не выходить из хранилищ в течение всего дня 18 апреля. Отмечается, что войска РФ продолжают непрерывно обстреливать спальные районы Харькова. Поэтому людей просят находиться в укрытиях все время, даже когда нет воздушной тревоги.

Напомним: 17 апреля войска РФ устроили мощный обстрел центра Харькова. Была подтверждена смерть не менее пяти харьковчан, еще 20 гражданских получили ранения.

Вместе с тем защитники Украины пошли в контрнаступление на Харьковщине. Операция была успешной – воины оттеснили оккупантов, освободив села Базалиевка, Лебяже и часть поселка Кутузовка.

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