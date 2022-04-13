Оккупанты устроили мощный обстрел Харькова, вспыхнул пожар: людей призывают не покидать укрытия

Российские оккупационные войска в очередной раз бомбят Харьков. Под обстрелами находятся жилые кварталы Северной Салтовки, 602-го микрорайона и поселка Жуковского.

Информация об этом появилась сегодня в СМИ. Отмечается, что враг также наносит удары и по другим частям города.

Так, в результате обстрелов в районе ХТЗ произошел масштабный пожар. По словам местных жителей, оттуда в воздух поднимается столб черного дыма.

Департамент гражданской защиты Харьковской области призывает жителей в течение дня не покидать укрытия даже при отсутствии воздушной тревоги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный британский архитектор по окончании войны поможет восстановить Харьков.