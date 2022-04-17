Оккупанты устроили мощный обстрел Харькова: пять человек погибли, 15 ранены. Фото и видео
Российские оккупанты обстреляли центр Харькова. По меньшей мере, пятеро харьковчан погибли.
Еще 13 гражданских граждан получили ранения. Об этом сообщает "Общественное Харьков".
"Пять человек погибли, 13 ранены в результате обстрела центральной части Харькова — это предварительные данные на 15:00, которые Общественному предоставили в Департаменте здравоохранения областной военной администрации. В местах обстрелов работают спасатели", - сказано в сообщении.
Первые фото и видео с места очередного преступления рашистов появились в телеграмм-канале "Труха Харьков".
На фото, несмотря на не очень хорошее качество, видно тело одной из невинных жертв России в мирном городе на востоке Украины.
"Бить по женщинам и детям – это единственное, на что способны россияне", – пишут авторы канала.
На канале также появилось видео, зафиксировавшее первые минуты после обстрела. На видео видно, что харьковчане пытаются потушить огонь в своих домах. И, несмотря на шок, не забывают предупреждать об опасности и забирать с собой в убежища своих соседей.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне, 16 апреля, оккупанты дважды за день обстреляли Харьков. Были и погибшие, и раненые. В частности, нелюди из путинской армии ударили по центру города, прямо по парку, где в это время гуляли мамы с колясками.