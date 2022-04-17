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Оккупанты устроили мощный обстрел Харькова: пять человек погибли, 15 ранены. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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Оккупанты устроили мощный обстрел Харькова: пять человек погибли, 15 ранены. Фото и видео

Российские оккупанты обстреляли центр Харькова. По меньшей мере, пятеро харьковчан погибли.

Еще 13 гражданских граждан получили ранения. Об этом сообщает "Общественное Харьков".

"Пять человек погибли, 13 ранены в результате обстрела центральной части Харькова — это предварительные данные на 15:00, которые Общественному предоставили в Департаменте здравоохранения областной военной администрации. В местах обстрелов работают спасатели", - сказано в сообщении.

Первые фото и видео с места очередного преступления рашистов появились в телеграмм-канале "Труха Харьков".

Видео дня

На фото, несмотря на не очень хорошее качество, видно тело одной из невинных жертв России в мирном городе на востоке Украины.

"Бить по женщинам и детям – это единственное, на что способны россияне", – пишут авторы канала.

Одна из жертв путинской армии, обстрелявшей центр Харькова днем 17 апреля

На канале также появилось видео, зафиксировавшее первые минуты после обстрела. На видео видно, что харьковчане пытаются потушить огонь в своих домах. И, несмотря на шок, не забывают предупреждать об опасности и забирать с собой в убежища своих соседей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне, 16 апреля, оккупанты дважды за день обстреляли Харьков. Были и погибшие, и раненые. В частности, нелюди из путинской армии ударили по центру города, прямо по парку, где в это время гуляли мамы с колясками.

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