Оккупанты устроили мощные обстрелы Харькова: два человека погибли, 19 ранены

В пятницу, 22 апреля, российские фашисты снова обстреляли Харьковщину. Своими целями оккупанты выбирали мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. В результате пострадали 19 жителей области, а двое погибли.

Об этом сообщил Telegram-канал Харьковской ОВА. Отмечается, что захватчики за сутки нанесли по области 56 ударов. Стреляли из артиллерии, РСЗО и минометов.

Российские фашисты прицельно стреляли по жилым районам Харькова. Пострадали, в частности, Салтовка, Алексеевка, Жуки, Пятихатки и ХТЗ.

В Коротиче из-за обстрелов складского помещения возник пожар. В результате циничных действий врага погиб один человек, еще 6 получили ранения.

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Оккупанты обстреливали также Чугуевский район и Барвинково на Изюмщине.

Путинские фашисты унесли жизни двух жителей области и ранили 19 человек, среди которых 7 – харьковчане.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в пятницу, 22 апреля, обстреляли одно из предприятий в поселке Коротич неподалеку от Харькова.