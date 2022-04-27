Оккупанты устроили массированный обстрел Харьковщины: три человека погибли, 15 ранены

Прошлой ночью российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по Харькову и области. В результате преступных действий рашистов три человека погибли, еще 15 ранены.

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, под обстрелы в областном центре попали жилые дома Киевского района, в том числе девятиэтажка, также в течение суток попадали в здания Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Что касается области, по словам Синегубова, под вражеский огонь попали Золочев, Дергачи и Чугуев.

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В то же время глава ОВА не подтвердил информацию о сбросе оккупантами фосфорных бомб, которую ранее распространили в соцсетях. Не зафиксированы также пролеты авиации и БПЛА противника.

Активные бои, как отметил Синегубов, продолжаются на Изюмском направлении.

"Мы активно работаем над восстановлением критической инфраструктуры. Правительство согласовало направление средств для проведения работ в сотрудничестве с территориальными громадами", – сообщил глава области.

Напомним: российские оккупанты разрушили практически все вузы Харькова. На их развалинах уже вырастают цветы. Как заверил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, все здания Украина непременно отстроит и вернет Харькову право называться "студенческой столицей".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 26 апреля обстреляли один из районов Харькова. По предварительным данным, пострадали не менее 10 мирных жителей, среди них есть погибшие.