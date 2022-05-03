Оккупанты устроили массированный обстрел Донецкой области: 3 мая погибли девять человек. Фото

Российские оккупанты 3 мая нанесли несколько артиллерийских и авиационных ударов по населенным пунктам Донбасса. От действий Кремля пострадали Авдеевка, Угледар, Лиман и Очеретинская община. В настоящее время известно о по меньшей мере 9 погибших и 2 раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, последствия обстрелов еще устанавливаются. Однако уже известны предварительные данные.

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Так только в Авдеевке оккупанты убили три человека. Ранения получили еще 2 местных жителя. 8 домов были повреждены в результате бомбардировки, которая началась еще ночью.

В Угледаре также погибли три гражданских. Известно, что в момент обстрела они направлялись за водой. Такое же количество жертв в Лимане.

Глава областной администрации заверил, что преступления РФ были тщательно зафиксированы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ежедневно пытаются штурмовать позиции ВСУ на Донбассе. Продолжаются ожесточенные бои.