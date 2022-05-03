newspaper

Оккупанты устроили массированный обстрел Донецкой области: 3 мая погибли девять человек. Фото

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
2 минуты
17,8 т.
Оккупанты устроили массированный обстрел Донецкой области: 3 мая погибли девять человек. Фото

Российские оккупанты 3 мая нанесли несколько артиллерийских и авиационных ударов по населенным пунктам Донбасса. От действий Кремля пострадали Авдеевка, Угледар, Лиман и Очеретинская община. В настоящее время известно о по меньшей мере 9 погибших и 2 раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, последствия обстрелов еще устанавливаются. Однако уже известны предварительные данные.

Последствия обстрела Донбасса 03.05
Последствия обстрела Донбасса 03.05
Видео дня

Так только в Авдеевке оккупанты убили три человека. Ранения получили еще 2 местных жителя. 8 домов были повреждены в результате бомбардировки, которая началась еще ночью.

Последствия обстрела Донбасса 03.05
Последствия обстрела Донбасса 03.05

В Угледаре также погибли три гражданских. Известно, что в момент обстрела они направлялись за водой. Такое же количество жертв в Лимане.

Последствия обстрела Донбасса 03.05
Последствия обстрела Донбасса 03.05
Последствия обстрела Донбасса 03.05

Глава областной администрации заверил, что преступления РФ были тщательно зафиксированы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ежедневно пытаются штурмовать позиции ВСУ на Донбассе. Продолжаются ожесточенные бои.