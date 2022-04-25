Оккупанты устроили концлагерь в одном из заводов на Харьковщине, - глава ОВА

В Харьковской области российские оккупанты похитили и вывезли в РФ оборудование одного из заводов, а в его помещениях устроили концентрационный лагерь для пыток жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона единых новостей. По его словам, речь идет о Вовчанске, который оккупанты захватили в первый день вторжения 24 февраля.

"В помещениях завода захватчики устроили тюрьму, это настоящий концлагерь, где к людям применяют пытки, заставляют к сотрудничеству", – рассказал Синегубов.

Подобные действия, по словам главы ОВА, оккупанты совершали и в захваченном Изюме для "мобилизации" местного населения.

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Как известно, в районе важным промышленным предприятием района является Вовчанский маслоэкстракционный завод. Среди других предприятий города: Вовчанский агрегатный завод, Вовчанская обувная фабрика, Вовчанский мясокомбинат, Вовчанская пивоварня.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях Украины захватчики делают все, чтобы ограничить права и свободы мирных жителей, в частности, свободу передвижения. В заблокированном россиянами Мелитополе Запорожской области начала распространяться информация, что из города решили закрыть въезд и выезд в Крым.