Оккупанты устроили информблокаду в Мариуполе: люди в городе верят, что солдаты РФ уже на Крещатике

Российские оккупанты устроили информационную блокаду Мариуполя, наглухо закрыв все информпотоки в город. Из-за этого некоторые мариупольцы уверены, что рашисты якобы уже находятся на Крещатике в Киеве.

Также вражеская пропаганда рассказывает жителям, что РФ якобы контролирует Харьков, а каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, чтобы удержать информационную блокаду, оккупанты контролируют любую фото и видеофиксацию в разрушенном городе.

"Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – русский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут только пропагандисты и "волонтеры" от ФСБ. Именно поэтому вы можете увидеть или точно вывернутые кадры "благодарных мариупольцев" или что-то снято быстро с машины", – сообщил советник мэра.

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Кроме того, Андрющенко добавил, что, когда людей вывозят на фильтрацию, вражеские войска удаляют весь контент из гаджетов, который может показать правду российским гражданам. В связи с этим он призвал каждого как можно шире освещать то, что на самом деле происходит в уничтоженном рашистами Мариуполе.

"Поэтому мы удивляемся "картинкам мирной жизни", а мариупольцы ужасаются тому, что "Зеленский назвал всех мариупольцев предателями и пообещал тюрьму каждому". Поэтому мы продолжим говорить правду о Мариуполе. И просим всех приобщаться к Потоку правды. Информация – это оружие. Помните это", – подчеркнул Андрющенко.

Напомним, во временно оккупированный Мелитополь уже через несколько дней после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину приехали российские пропагандисты. Они захватили почти все местные СМИ и коммуникации и начали транслировать кремлевскую пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области возникли проблемы с мобильной связью. Также в регионе пропал Интернет. Вероятно, средства связи глушат российские оккупанты.