Оккупанты устроили информационную и торговую блокаду жителям Бердянска, – Запорожская ОВА

Оккупанты устроили информационную и торговую блокаду жителям Бердянска. Россияне пытаются дезинформировать местных жителей о том, что на самом деле происходит в городе и в Украине в целом.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram, в Бердянске наблюдалось полное отсутствие мобильной связи и проблемы с интернетом. А местное радио 106 FM, которое называется "Свободный Бердянск", было захвачено оккупантами и распространяло пропагандистские месседжи.

В Бердянске также есть проблемы с продовольствием, крупные сети супермаркетов уже долго не работают. Закрываются и промышленные предприятия с магазинами, владельцы которых не соглашаются сотрудничать с так называемой оккупационной властью.

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"В то же время в Запорожье заработал информационно-гуманитарный центр Бердянска. Здесь вынужденные переселенцы из курортного города могут получить информационную, юридическую и гуманитарную помощь", – добавили в Запорожской ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном российскими войсками Бердянске усилилось давление на активистов и волонтеров. Вооруженные захватчики приходили в их офисы и дома и требовали прекратить помогать жителям города.