Оккупанты уничтожили бассейн 'Нептун' в Мариуполе – там дети и женщины укрывались от обстрелов. Фото

Российские оккупанты уничтожили мариупольский бассейн "Нептун", который власти так и не успели открыть после реконструкции. Это место должно было стать одним из самых современных спортивных объектов Украины и лучшим бассейном области.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя. Там отметили, что на время войны здание спорткомплекса стало укрытием для женщин и детей, которые прятались от постоянных обстрелов военных РФ.

"Скрывались до того момента, пока рашисты цинично не разбомбили бассейн. Чудо, что людям удалось спастись. Но после победы мы обязательно восстановим "Нептун" и сделаем его еще более красивым и ярким. Опыт уже есть. А вместе с бассейном шаг за шагом отстроим и наш родной Мариуполь", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты путинской армии заметают следы своих преступлений в Мариуполе. В городе начали работать мобильные крематории, в которых сжигают тела убитых мирных жителей.