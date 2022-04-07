Оккупанты уничтожили бассейн "Нептун" в Мариуполе – там дети и женщины укрывались от обстрелов. Фото

Виталий Семченко
Война в Украине 2022
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Оккупанты уничтожили бассейн 'Нептун' в Мариуполе – там дети и женщины укрывались от обстрелов. Фото

Российские оккупанты уничтожили мариупольский бассейн "Нептун", который власти так и не успели открыть после реконструкции. Это место должно было стать одним из самых современных спортивных объектов Украины и лучшим бассейном области.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя. Там отметили, что на время войны здание спорткомплекса стало укрытием для женщин и детей, которые прятались от постоянных обстрелов военных РФ.

"Скрывались до того момента, пока рашисты цинично не разбомбили бассейн. Чудо, что людям удалось спастись. Но после победы мы обязательно восстановим "Нептун" и сделаем его еще более красивым и ярким. Опыт уже есть. А вместе с бассейном шаг за шагом отстроим и наш родной Мариуполь", – сказано в сообщении.

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Оккупанты разрушили мариупольский бассейн "Нептун"
Оккупанты разрушили мариупольский бассейн "Нептун"
Оккупанты разрушили мариупольский бассейн "Нептун"
Вот как выглядел бассейн до войны
Вот как выглядел бассейн до войны

Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты путинской армии заметают следы своих преступлений в Мариуполе. В городе начали работать мобильные крематории, в которых сжигают тела убитых мирных жителей.

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