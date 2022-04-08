Оккупанты уничтожили архив и лабораторию за 6 млн евро на Чернобыльской АЭС

Российские фашисты разграбили и разрушили современную аналитическую лабораторию Чернобыльской атомной электростанции, стоимость которой оценивается в шесть миллионов евро. Кроме этого, оккупанты уничтожили документы и архив ЧАЭС, который в течение десятков лет собирали украинцы.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Александр Сирота в Facebook. Он также обнародовал соответствующие фото (чтобы посмотреть фото, доскроллье до конца страницы).

"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то *урва просто выбросила в мусорку", – написал Сирота.

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Как сообщили в ГАЗО, уничтоженная путинскими фашистами лаборатория являлась уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями. Она могла предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, а также стадии исследований и разработки технологий.

Кроме лаборатории, во всех зданиях на территории ЧАЭС разбиты или существенно повреждены и полностью разворованы практически все офисные помещения. Оккупанты украли имущество госпредприятий, украли даже личные вещи работников станции с их рабочих мест.

В ГАЗО также рассказали о ситуации с радиационным фоном в Зоне отчуждения.

"Общие выводы делать рано, должны запустить систему АСКРО (если это будет возможно, объезда датчиков пока не было), чтобы опираться на факты," – сказали в Госагентстве по управлению Зоной.

В то же время, в ГАЗО отметили, что точечные измерения показали существенные уровни для местности, в которой их проводили.

Специалисты отмечают, что из-за последствий пребывания в Чернобыльской зоне российских вооруженных формирований, посещать ее сейчас крайне опасно, поскольку есть большие радиационные риски, угроза взрывов и логистические препятствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в видео показали последствия пребывания на ЧАЭС российских оккупантов.