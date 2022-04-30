Оккупанты украли и вывезли из Мариуполя аппараты ИВЛ – мэрия

Российские захватчики украли и вывезли из окруженного Мариуполя на территорию страны-агрессора аппараты искусственной вентиляции легких. Они жизненно необходимы для пациентов, которые болеют коронавирусом.

Речь идет о 60 аппаратах ИВЛ, которыми город обеспечил больницы во время вспышки пандемии COVID-19. Об этом сообщили жители Мариуполя, которые находятся в заблокированном оккупантами городе, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.

"В больницах было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того чтобы развивать свою медицину Россия обворовывает других", – сказано в сообщении.

Видео дня

Глава Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что городские власти в течение восьми лет развивали каждую сферу населенного пункта, а особое внимание уделяли медицине.

"Российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они еще начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", – сказал Бойченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Бойченко, после того, как войска России сбрасывали бомбы на военный полевой госпиталь, расположенный на "Азовстали" количество раненых на заводе возросло до 600 человек. До этого там было около 170 раненых.