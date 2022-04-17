Оккупанты украли 3 млн гривен в отделении 'Укрпочты' в Мелитополе, Украина потребовала возврата

Официальные представители Украины начали переговоры с российскими оккупантами по поводу возвращения сворованных ими трех миллионов гривен из отделения "Укрпочты". Кража произошла во временно оккупированном Мелитополе.

О переговорах с россиянами рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в эфире единого телемарафона новостей "UA Разом" в субботу, 16 апреля. По его словам, средства, которые забрали военнослужащие российской армии, предназначались для выплат социальных пособий и пенсий.

"Неприятная миссия, но она есть: ведем переговоры с оккупантами, чтобы вернуть эти средства. В прошлом месяце мы выплатили 95% пенсий в Мелитополе. Будем делать все, чтобы и в этом было так же", – сказал он.

Видео дня

Напомним, что о деньгах, которые поступили для выплаты пенсий людям, оккупантов уведомила коллаборантка, называющая себя "мэром" Мелитополя, предательница Галина Данильченко из фракции ОПЗЖ в горсовете. По факту нарушения законов и обычаев войны при процессуальном руководстве Запорожской прокуратуры было начато уголовное производство.

Напомним, российские оккупанты продолжают грабить оккупированные территории. В том же Мелитополе и районе они массово вывозят с местных предприятий сельскохозяйственную технику и станки, а также селитру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мелитополе неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов. Рашистов вылавливают по ночам, когда те ходят на "патрулирование", и убивают из огнестрельного либо холодного оружия