Оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях 20 тыс. человек: им не дают эвакуироваться

По состоянию на 18 апреля российские оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангуш – Никольское – Ялта не менее 20 тыс. человек. Военные Кремля затягивают и замедляют процедуру, чтобы воспрепятствовать эвакуации гражданского населения.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале. Он уверяет, что оккупанты делают это намеренно.

"Еще 5-7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в с. Безымянное на стадии подготовки к депортации", – добавляет Андрющенко. Речь идет о населенном пункте, расположенном на берегу Азовского моря в Донецкой области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты силой вывозят из Мариуполя и других временно оккупированных городов Донбасса детей. В Центре противодействия дезинформации утверждают, что депортированных несовершеннолетних Кремль использует для пропаганды, таким образом нарушая нормы международного права.