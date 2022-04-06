Оккупанты ударили ракетами по Лозовой на Харьковщине

В среду вечером, 6 апреля, российские оккупанты произвели ракетный обстрел Харьковской области. Под ударом оказалась Лозовская территориальная община.

Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский. Его видеообращение было опубликовано в Telegram-канале "LozovaNews".

Он отметил, что в этот раз обошлось без человеческих жертв. Зеленский подчеркнул, что день в Лозовой был напряженным, и вечер из-за оккупантов тоже оказался неспокойным.

"Спокойной нам всем ночи! Лозовая – это Украина! Слава Украине!" – сказал он.

Добавим, что за два дня из Лозовой из-за обстрелов в более безопасные места эвакуировали около 10 тысяч человек. Среди них как местные жители, так и переселенцы из других районов и регионов.

Видео дня

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в городе повреждено около 200 частных домов. Шесть из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению. Масштаб ущерба, нанесенного действиями россиян, сейчас подсчитывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала, что Харьковская ОВА и ВСУ рекомендуют эвакуировать население в Барвенково и Лозовой.