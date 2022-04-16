Оккупанты ударили ракетами по аэродрому Александрии на Кировоградщине, – мэр

Российские войска вечером 15 апреля атаковали с неба город Александия в Кировоградской области. Удар пришелся по местному аэродрому.

Об этом сообщил глава Александрии Сергей Кузьменко в Facebook. Ракетный удар был зафиксирован в 22:26. Перед этим в Кировоградской области и в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.

"Город Александрия, 22:26 15 апреля – ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы", – написал городской глава.

Отметим, что вечером пятницы взрывы также были слышны в Полтаве. Взрывы в городе подтвердил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин и отметил, что детали выясняются. В то же время власти Полтавы сообщили, что хорошо отработало ПВО, а подробности сообщат позже.

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А в ночь на 15 апреля российские оккупанты снова атаковали Киевщину. По территории области войска страны-агрессора нанесли три ракетных удара, сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Взрывы были слышны как на Киевщине, так и в самой столице. Работала противовоздушная оборона (ПВО). Часть ракет перехватить не удалось, они повредили Жулянский машиностроительный завод "Визар" в Вишневом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате атаки погибли 57 человек, еще 109 получили ранения разной степени тяжести.