Оккупанты ударили по Запорожской области и обстреляли Таврийск на Херсонщине: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях. В результате вражеского удара среди мирного населения есть погибшие и раненые.

На Запорожье россияне атаковали город Михайловка и поселок Орлянское, а на Херсонщине – Таврийск. Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по права человека Людмила Денисова.

В Запорожской области в результате обстрелов были повреждены несколько жилых домов в центре города и частный сектор. Также разрушен продуктовый магазин и повреждено депо на железнодорожной станции. В результате один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

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В Херсонской области россияне обстреляли Таврийск, в результате чего погибло два человека. Также ранения получили три человека.

"Обстрелы гражданских объектов являются военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений России прав человека в Украине", – сообщила Денисова.

Кроме того, Денисов призвала международных партнеров закрыть небо над Украиной и предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором.

Напомним, российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы украинского Николаева и область из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий рашистов 15 мирных жителей получили ранения.