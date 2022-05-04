Оккупанты ударили по селу под Броварами

В среду, 4 мая, прогремел взрыв близ города Бровары. Российские фашисты нанесли ракетный удар по селу Требухов.

Сначала Telegram-канал "Оперативный ВСУ" сообщил о взрывах в самих Броварах. Позже мэр города Игорь Сапожко отметил, что оккупанты нанесли ракетный удар по Требухове – селу, которое находится в 10 км от Броваров.

"Есть информация о ракетном ударе в селе Требухов. Подробности выясняем", – написал городской голова в Facebook.

Вечером 4 мая почти во всех регионах Украины продолжается воздушная тревога. Также в нескольких городах прогремели взрывы. Власть просит людей оставаться в укрытиях.

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Отметим, что вечером, 4 мая, в Днепре также произошли два взрыва. Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупанты запустили ракеты прямо по центру города. Кроме того, российские террористы обстреляли ракетами Черкассы, Запорожье и Николаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая российские оккупанты нанесли около 50 ударов по Украине с привлечением оперативно-тактической и стратегической авиации. Бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков ракет с акватории Каспийского моря по территории нашей страны. Удары были нанесены по Львовской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Закарпатской областях.