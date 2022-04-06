Оккупанты ударили по Днепропетровщине с воздуха: попали в завод и нефтебазу

Российские оккупанты ночью 6 апреля нанесли удары с воздуха по Днепропетровской области. Враг попал в нефтебазу и один из заводов.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. В результате, нефтебаза уничтожена.

"Ночь была тревожной и сложной. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена, на заводе спасатели тушат пожар", – сказано в сообщении.

Резниченко отметил, что количество пострадавших выясняется. Подробности о том, какие именно населенные пункты попали под удар, глава ОВА не уточняет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 5 апреля в Винницкой и Львовской областях прогремели взрывы. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

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