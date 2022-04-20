Оккупанты ударили по больнице на Николаевщине: уничтожены несколько отделений, есть раненые

Войска РФ 19 апреля разбомбили больницу в городе Баштанка Николаевской области. В результате удара было разрушено несколько отделений, получили ранения люди.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. В Facebook она опубликовала кадры с разгромленного захватчиками медучреждения (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Когда слов уже почти не осталось… Рашисты, так и будете зомбировано транслировать на своих фашистских каналах "уничтожение исключительно военных объектов на "нацистской" территории"? А не хотите рассказать, как бомбите больницы?" – выразила возмущение чиновник.

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По ее словам, вражеский обстрел уничтожил отделение диализа и приемное. Кроме того, операционная в больнице осталась без стеклопакетов.

Замазеева подчеркнула, что в Баштанке обошлось без смертей и не пострадали дети. При этом несколько человек получили травмы.

Чиновник добавила, что украинцы обязательно отремонтируют все разрушенные оккупантами объекты. А вот они, российские военные, никогда не отмоют свои плохие руки и гнилые души.

"Я хочу, чтобы европейское сообщество осознало – Россия, это угроза мирового масштаба. Сегодня страдает Украина, но изверги не остановятся, если не наказать это зло!" – подытожила Замазеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 18 апреля в Николаеве прогремело несколько взрывов. Оказалось, что из-за вражеских артиллерийских обстрелов возник пожар дома и складского помещения магазина.